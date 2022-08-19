В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 27%

Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в Свердловской области снизилось на 27% по сравнению с предыдущим месяцем этого года. Об этом говорится в исследовании «Циана».
Среди регионов-лидеров по количеству ипотек на первичном рынке сильное снижение числа выданных кредитов также показали Москва (43%), Московская (41%) и Новосибирская (32%) области. В среднем по стране показатель сократился на четверть.
Что касается выданных ипотечных кредитов на «вторичке», за месяц на Среднем Урале их число выросло на 2,2%.
Как отмечают аналитики «Циана», доля ипотек, выданных на первичном рынке, снижается на протяжении пяти месяцев. В октябре она составила 22% против 27% в августе-сентябре. Смещение ипотечного спроса в пользу вторичного фиксируется по большинству регионов. Так, только в шести из них доля выданных ипотек, приходящихся на первичный рынок, увеличилась за месяц на 1-2 п. п.
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