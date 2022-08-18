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Число выданных на Южном Урале ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 17%

УрБК, Челябинск, 07.12.2022. Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в Челябинской области снизилось на 17% по сравнению с предыдущим месяцем этого года. Об этом говорится в исследовании «Циана».

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) наибольшее снижение количества выданных ипотечных кредитов на «первичке» фиксируется в Курганской области (30%), ЯНАО (30%) и Свердловской области (27%).

Что касается выданных ипотечных кредитов на «вторичке», за месяц на Южном Урале их число снизилось на 1,9%.

Аналитики «Циана» отмечают, что спрос заемщиков смещается в сегмент готового жилья. Так, в целом по стране на новостройки пришлось 22% сделок, это в два раза меньше, чем весной 2022 года.

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