Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 07.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 72,54 коп., до 62,91 руб., евро — на 58,82 коп., до 66,10 руб.