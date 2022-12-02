Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 07.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 72,54 коп., до 62,91 руб., евро — на 58,82 коп., до 66,10 руб.
УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2022 года. Курс долл. ...21.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., курс евро — на 1 руб. 18 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2022 года. Курс долл. ...18.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., курс евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 18.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 февраля 2022 года. Курс долл. ...