Генпрокуратура РФ предложила дополнить перечень товаров для параллельного импорта

УрБК, Москва, 06.12.2022. Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу дополнить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса. С таким заявлением выступил глава ведомства Игорь Краснов во время встречи с предпринимателями, сообщает «Прайм».



На этом же мероприятии президент «Опоры России» Александр Калинин отмечал, что механизм параллельного импорта нужно совершенствовать. Он утверждает, что в этом перечне отсутствует ряд товаров, нужных для успешной хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работах.



И. Краснов сказал, что ему известно о таких проблемах, о чем Генпрокуратура проинформировала Минпромторг. В том числе направлены предложения по изменению ситуации, включая периодическое обновление перечня. В том числе предложено расширить его «с учетом потребностей предпринимательского сообщества».