В российских банках шестую декаду подряд растут ставки по вкладам

УрБК, Москва, 06.12.2022. По итогам третьей декады ноября средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках РФ выросла до 7,3%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Ставки по депозитам растут шестую декаду подряд. Например, в первой декаде ноября они составляли 6,98%, во второй — 7,06%. Сильнее всего по сравнению с предшествующим периодом выросли ставки по вкладам от года.
УрБК, Москва, 25.10.2022. По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных ...25.02.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 8,15%
УрБК, Москва, 25.02.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...13.01.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 7,74%
УрБК, Москва, 13.01.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...14.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,43%
УрБК, Москва, 14.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...14.05.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,51%
УрБК, Москва, 14.05.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...