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Вчера, 17:22

В российских банках шестую декаду подряд растут ставки по вкладам

УрБК, Москва, 06.12.2022. По итогам третьей декады ноября средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках РФ выросла до 7,3%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Ставки по депозитам растут шестую декаду подряд. Например, в первой декаде ноября они составляли 6,98%, во второй — 7,06%. Сильнее всего по сравнению с предшествующим периодом выросли ставки по вкладам от года.

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