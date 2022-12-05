Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,79%

УрБК, Москва, 06.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,84 руб., евро — 66,10 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,79%, европейской — на 0,19%.

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