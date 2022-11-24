Глава Екатеринбурга Алексей Орлов считает проект городского бюджета на 2023 год «инвестицией в наследие»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что средства, заложенные в городском бюджете 2023 года на празднование 300-летнего юбилея уральской столицы, станут «инвестициями в наследие». Сообщение об этом появилось в личном в Telegram-канале градоначальника.
«Бюджет традиционно имеет социальную направленность. При этом серьезные средства пойдут на развитие сети образовательных учреждений, дорожной инфраструктуры, общественного транспорта... Те средства, которые расходуются на проведение 300-летия нашего города и международных студенческих соревнований — это инвестиции в наследие, которыми екатеринбуржцы будут пользоваться и десятилетия спустя», — написал глава Екатеринбурга.
Напомним, что сегодня гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Доходная часть бюджета составит 64,2 млрд руб., расходная — 66,2 млрд.
Глава Екатеринбурга отметил, что, несмотря на то, что планируемые расходы на следующий год оказались выше, чем в бюджете-2022, город имеет все возможности справиться с такой нагрузкой.
«Мы уверены в стабильности состояния экономики Екатеринбурга. Делая такой прогноз, мы опираемся на опыт текущего года. Да, ситуация непростая, но мы хорошо держим удар. Госзаказ, который выполняют заводы города, существенно вырос. Увеличилась и востребованность Екатеринбурга как транспортного узла на линии «центр России — Юго-Восточная Азия», — добавил Алексей Орлов.
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