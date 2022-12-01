Гордума Екатеринбурга приняла в первом чтении бюджет города

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. С докладом о содержании главного финансового документа выступила начальник департамента финансов администрации муниципалитета Анна Турунцева.
Доходная часть бюджета составит 64,2 млрд руб., расходная — 66,2 млрд. В 2024 году доходы ожидаются на уровне 61,7 млрд руб., расходы — 63,7 млрд руб. В 2025 году эти показатели составят 56,5 млрд руб. и 58,3 млрд руб. соответственно.
На образование пойдет 32,1 млрд руб., национальную экономику — 17,4 млрд руб., социальную политику — 4,2 млрд руб., ЖКХ — 3,1 млрд руб., культуру — 2 млрд руб., физическую культуру и спорт — 2,3 млрд руб.
Также в уральской столице продолжится реализация пяти национальных проектов: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология» и «Демография».
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