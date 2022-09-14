Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в предаукционе Екатерининской Ассамблеи

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Екатеринбурге прошел очередной предаукцион Екатерининской Ассамблеи — ежегодного благотворительного проекта Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). В ходе мероприятия были приобретены три лота, в том числе от компании «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба застройщика.



Советник президента СОСПП, заместитель председателя попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов отметил, что предаукцион проводится уже несколько лет подряд ввиду роста популярности мероприятия.



«Каждый год на Екатерининскую Ассамблею поступает все большее количество лотов. Поэтому несколько лет подряд некоторые лоты, предоставленные нам друзьями и партнерами проекта, можно купить на предаукционе. Это уникальные вещи», — подчеркнул Михаил Черепанов.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Компания «Атомстройкомплекс» представила на предаукционе инсталляцию «1702» екатеринбургского художника Ромы Бантика. Она сделана из вышедших из строя моторов, двигателей, поршней и алюминиевых банок. Ранее арт-объект был представлен на фестивале «ЧО». Инсталляцию приобрел член президиума Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Артем Ланцев.



Новому владельцу работу Ромы Бантика вручил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» и руководитель фестиваля «ЧО» Никита Харисов.



«Предположу, что большинство уральских компаний регулярно проводят собственные благотворительные мероприятия. Однако благодаря СОСПП мы смогли объединить усилия, чтобы реализовывать крупные, значимые для региона благотворительные проекты, сделать нашу помощь еще более эффективной и своевременной. «Екатерининская Ассамблея» каждый год напоминает нам, что сообща можно решить любую задачу — и даже совершить чудо», — считает Никита Харисов.