На новом предприятии ЕВРАЗа началась пусконаладка линии контроля качества колес

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Специалисты начали пусконаладочные работы линии выходного контроля качества на новом производстве железнодорожных колес компании «Аллегро». Данное предприятие было создано ЕВРАЗом совместно с промышленной группой «Рейл Сервис». Инвестиции в строительство составили около 18 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.



Линия выходного контроля состоит из 10 агрегатов. В ее составе — уникальная для России лазерная установка для замеров геометрии колеса, которая в автоматическом режиме считывает данные с 660 точек колеса за 74 с. На линии также имеются установки мойки и сушки, ультразвукового контроля и магнитопорошковой дефектоскопии. Для проверки уровня твердости изделий здесь будут использовать твердомер, а для упрочнения поверхности диска — дробеметную установку. Маркировка на колесо будет наноситься с помощью иглоударного робота.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



На заводе будут применяться современные и экологичные технологии. Так, здесь реализован замкнутый цикл технологической воды, возведена система водоподготовки с фильтрацией, химической очисткой. Внедрена система рекуперативного обогрева вторичным теплом отходящих газов нагревательных печей. Оборудован склад масел, где будут собирать и утилизировать масла для отправки на вторичную переработку.



«Новое производство железнодорожных колес строится с применением самых современных технологий, здесь будет высокий уровень автоматизации процессов. При этом мы заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые будут работать с передовым оборудованием, и создаем для них 443 рабочих места», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Площадь нового предприятия составляет порядка 26 тыс. кв. м. Здесь планируется выпускать 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства запланирован на вторую половину 2023 года.