На ММК пройдут занятия для специалистов коксохимического производства

УрБК, Магнитогорск, 06.12.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) открывается первая часть мероприятия межзаводской школы по обмену опытом в коксохимическом производстве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Инициатором учебной встречи стало АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (АО «ВУХИН»). Главной темой межзаводской школы будут «Ключевые вопросы и проблемы, связанные с эксплуатацией и ремонтом коксовых батарей». 6 и 7 декабря участники будут трудиться на Магнитогорском комбинате, а 8 декабря — в челябинском ООО «Мечел-кокс».



В межпроизводственной учебе задействовано около 60 человек. Сотрудники предприятий представляют коксохимические подразделения металлургических групп компаний, специализированные коксохимические объекты, а также сервисные компании, обслуживающие коксовые батареи и другие агрегаты КХП. Ожидается, что в Магнитку приедут работники более 25 компаний. Например, такие как НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ, «Губахинский кокс», «Московский коксогазовый завод» и другие.



В первый день школы обсудят эксплуатацию и ремонт коксовых батарей, а также огнеустойчивые материалы для оборудования. Основные темы дискуссии: технологические факторы и их влияние на обогрев коксовых печей, отопительная и газоотводящая арматура, температурный режим, гидравлический режим в камере коксования и в отопительной системе. Дополнительно участники проанализируют работы по усовершенствованию, такие как горячий ремонт динасовой кладки, капитальное восстановление оборудования, перекладка отопительных простенков на различную глубину.



Во второй день будут рассмотрены производственные цеха коксохимического производства ПАО «ММК», как отмечают эксперты, крупнейшего в металлургической отрасли России. В нем находятся девять коксовых батарей, способных выпускать 6 млн т кокса в год; углеподготовительный цех; цех улавливания и переработки химических продуктов, представленный тремя блоками, в числе которых блок улавливания 2. Данный блок реализован по проекту фирмы Krupp Koppers с производительностью в 240 тыс. кубометров в час очищенного коксового газа, благодаря чему он является одним из самых мощных в мире. Также функционирование блока улавливания 2 позволит уменьшить выбросы вредных веществ на 20 тыс. т в год.



На сегодняшний день на ММК ведется масштабная комплексная реконструкция. В восстановительные мероприятия входит строительство крупнейшей коксовой батареи, модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов, в том числе биохимической установки. Строительство комплекса коксовой батареи 12 позволит производить 2,5 млн т сухого кокса в год. Поочередный запуск комплекса КБ 12 ожидается в 2023 году, а затем поэтапно отключат устаревшие устройства. Планируется, что валовые выбросы в атмосферу будут сокращены на 11,35 тыс. т в год. Так, количество бенз(а)пирена уменьшится в 12 раз, формальдегида — в девять раз. Кроме того, новое оборудование позволит сократить выбросы СО2 на 2,2 млн т в год. В то же время с помощью технологии сухого тушения утилизируется тепло кокса и будет получен пар для технологических нужд и выработки электроэнергии.