Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 41,00 коп., до 62,18 руб., евро — на 53,37 коп., до 65,52 руб.