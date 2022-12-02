Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 41,00 коп., до 62,18 руб., евро — на 53,37 коп., до 65,52 руб.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2022 года. Курс долл. ...24.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 6,51 руб., курс евро — на 6,89 руб.
УрБК, Москва, 24.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2022 года. Курс долл. ...21.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., курс евро — на 1 руб. 18 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2022 года. Курс долл. ...17.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., курс евро — на 82 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2022 года. Курс долл. ...