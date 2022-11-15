Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,79%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 5 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 817 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 2 декабря число безработных составляло 16 тыс. 898 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 81 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,79%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.