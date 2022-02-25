Банк России фиксирует отказы малого бизнеса от кредитов из-за экономической неопределенности

Представители российского малого бизнеса после получения одобрения на кредиты начали сами от них отказываться. Причиной этому стала экономическая неопределенность и отсутствие понимания перспектив. Об этом рассказал член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута, сообщает «Прайм».
Он отметил, что кредитный портфель малого бизнеса с 2021 по 2022 год вырос на 30%. В то же время банки сохраняют интерес к выдаче кредитов малым предприятиям, но те сами отказываются. Михаил Мамута считает, что сейчас малому и среднему бизнесу доступны кредиты, но нужны выработанная экономическая политика и понятная система стимулирования.
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