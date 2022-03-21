Свердловские судебные приставы предупреждают об участившихся случаях мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области обращает внимание на то, что нередко мошенники под видом ведомства рассылают гражданам письма для погашения задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.
Злоумышленники угрожают горожанам тем, что внесут их в «в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а затем заблокируют счета и карты. Дабы предотвратить операцию, рекомендуют как можно скорее зайти по ссылке, указанной в письме, на сайт и вписать данные своей карты для закрытия долга.
Представители ГУФССП России по Свердловской области и его структурные подразделения информируют жителей региона, что они не рассылают должникам извещения по электронной почте, рекомендуют не открывать подобные письма. Чтобы узнать, имеется ли у гражданина долг, и оплатить его, нужно зайти на официальный сайт ФССП России в «Банк данных исполнительных производств» или на сайт Госуслуг в «Личном кабинете».
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