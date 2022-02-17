В Екатеринбурге задержали трех мужчин за незаконный вывоз лесоматериалов в Казахстан

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В октябре 2022 сотрудники ведомства задержали на станции Екатеринбург-Пассажирский трех мужчин 1991, 1970 и 1977 годов рождения, которые незаконно перемещали лесоматериалы через границу. Сумма причиненного ущерба составила 15 млн 694 тыс. 369 руб., сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



Так, было установлено, что группа лиц по предварительному сговору перевозила обработанные деревья в Казахстан. 55-летний уроженец этой страны занимался поиском и незаконной покупкой продукции из древесины, 52-летний житель Екатеринбурга подготавливал фальшивые товарные документы, а 31-летний уроженец Серова получал сертификаты. Затем обвиняемые перевозили материалы через границу для последующей продажи в другие государства.



Транспортные полицейские выяснили, что в период с 2021 года по октябрь 2022 года было совершено 86 транспортировок лесной продукции в количестве 1 тыс. 553 кубометра.



В ноябре 2022 года возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ и в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.