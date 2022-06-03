В Свердловской области более 1 тыс. гектаров земли было выдано в аренду за 1 рубль для сельскохозяйственных работ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской область 27 участков переданы аграриям в аренду за 1 руб. для проведения сельскохозяйственных работ. Постановление о выдаче неиспользуемых земель на таких условиях было подписано губернатором Евгением Куйвашевым еще в июне. Нововведение направлено на вовлечение в оборот участков, которые не использовались в течение трех предыдущих лет, сообщает департамент информационной политики региона.
Сейчас общая площадь взятых таким способом в аренду земель составляет 1 тыс. 059 га. Эти участки находятся в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском городских округах.
Льготная арендная плата действует на земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Она распространяется только на договоры аренды, которые подписаны с 3 июня 2022 года. Нововведение направлено на поддержку аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность Среднего Урала.
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