УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:25

В Свердловской области более 1 тыс. гектаров земли было выдано в аренду за 1 рубль для сельскохозяйственных работ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской область 27 участков переданы аграриям в аренду за 1 руб. для проведения сельскохозяйственных работ. Постановление о выдаче неиспользуемых земель на таких условиях было подписано губернатором Евгением Куйвашевым еще в июне. Нововведение направлено на вовлечение в оборот участков, которые не использовались в течение трех предыдущих лет, сообщает департамент информационной политики региона.

Сейчас общая площадь взятых таким способом в аренду земель составляет 1 тыс. 059 га. Эти участки находятся в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском городских округах.

Льготная арендная плата действует на земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Она распространяется только на договоры аренды, которые подписаны с 3 июня 2022 года. Нововведение направлено на поддержку аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность Среднего Урала.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о выделении сельскохозяйственных участков в аренду за 1 рубль в год

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о запуске в ...

04.05.2022 МУГИСО планирует предоставлять сельскохозяйственные участки в аренду за 1 рубль в год

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области вводит новую ...

11.08.2014 МУГИСО обнародовало обновленный реестр участков сельскохозяйственного назначения

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2014. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...

05.03.2014 В 2014 году в Свердловской области будут проведены кадастровые работы в отношении 23 тыс. га земель сельхозназначения

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области принято ...

04.02.2010 В феврале 2010 года в Свердловской области будут выставлены на аукционы 60 земельных участков общей площадью 5,21 тыс. га

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2010. Специалистами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (97)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18