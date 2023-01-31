УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:04

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил срок аренды сельскохозяйственных земель за 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о продлении сроков аренды сельхозземель за один рубль. Льготные условия в регионе будут действовать до конца текущего года на земли, которые ранее не использовали под сельхознужды, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Льготный тариф на аренду участков устанавливается на один год с даты заключения договора. Отмечается, что такие условия позволят аграриям направить сэкономленные средства на введение земель в оборот.

«Арендная плата в размере 1 рубль распространяется на земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Это дает возможность вовлечь в сельскохозяйственный оборот земли, которые длительное время не использовались», — пояснил замглавы региона министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, что постановление о предоставлении в аренду за один рубль ранее не используемых сельхозземель сроком на один год было принято региональным правительством в мае 2022 года.

За период с июня по конец декабря 2022 года свердловские аграрии взяли в аренду за один рубль 27 земельных участков. Общая площадь земель, арендуемых по льготной ставке, составляет 1 тыс. 059 га. Участки расположены в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском и других городских округах.

Перечень свободных земель сельхозназначения размещен на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок выплаты субсидий на оформление 7,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил правила выплаты и ...

05.12.2022 В Свердловской области более 1 тыс. гектаров земли было выдано в аренду за 1 рубль для сельскохозяйственных работ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской область 27 участков переданы аграриям в аренду за 1 руб. для проведения ...

03.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о выделении сельскохозяйственных участков в аренду за 1 рубль в год

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о запуске в ...

05.03.2014 В 2014 году в Свердловской области будут проведены кадастровые работы в отношении 23 тыс. га земель сельхозназначения

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области принято ...

13.02.2014 МУГИСО приобретет более 800 га земель сельхозназначения в Режевском районе

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2014. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (96)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18