Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил срок аренды сельскохозяйственных земель за 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о продлении сроков аренды сельхозземель за один рубль. Льготные условия в регионе будут действовать до конца текущего года на земли, которые ранее не использовали под сельхознужды, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Льготный тариф на аренду участков устанавливается на один год с даты заключения договора. Отмечается, что такие условия позволят аграриям направить сэкономленные средства на введение земель в оборот.



«Арендная плата в размере 1 рубль распространяется на земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Это дает возможность вовлечь в сельскохозяйственный оборот земли, которые длительное время не использовались», — пояснил замглавы региона министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.



Напомним, что постановление о предоставлении в аренду за один рубль ранее не используемых сельхозземель сроком на один год было принято региональным правительством в мае 2022 года.



За период с июня по конец декабря 2022 года свердловские аграрии взяли в аренду за один рубль 27 земельных участков. Общая площадь земель, арендуемых по льготной ставке, составляет 1 тыс. 059 га. Участки расположены в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском и других городских округах.



Перечень свободных земель сельхозназначения размещен на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.