Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок выплаты субсидий на оформление 7,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил правила выплаты и распределения субсидий муниципалитетам в 2023 году на создание проектов межевания земель и выполнение кадастровых работ. Документ дает возможность вовлечь в севооборот ранее невостребованные сельскохозяйственные угодья, сообщает департамент информационной политики региона.
В 2023 году планируется освоить 7,5 тыс. гектаров до этого не используемых сельхозземель. Из областного бюджета с привлечением федеральных средств на эти цели будет выделено более 13,5 млн руб.
В департаменте информполитики отмечают, что работа по оформлению и передаче аграриям неиспользуемых земель стартовала в 2014 году по инициативе Евгения Куйвашева. Ранее она велась только за счет региональной казны. С 2022 года Средний Урал начал получать федеральное софинансирование, когда заработала государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Всего за девять лет в оборот введено более 94 тыс. гектаров ранее неиспользуемых сельхозугодий.
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