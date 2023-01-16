Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок выплаты субсидий на оформление 7,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В 2023 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева из бюджета Свердловской области ...

Из бюджета Свердловской области будет просубсидировано 14 авиамаршрутов

В Свердловской области более 1 тыс. гектаров земли было выдано в аренду за 1 рубль для сельскохозяйственных работ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской область 27 участков переданы аграриям в аренду за 1 руб. для проведения ...