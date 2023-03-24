В бюджет Свердловской области на 2024 год заложили 5,5 млн рублей на ввод в оборот 9 тыс. га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловская область введет в оборот 9 тыс. га сельхозземель. На эти цели в бюджете региона заложено 5,5 млн руб., которые будут направлены на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в 18 муниципалитетах. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова рассказала, что введенные в оборот сельскохозяйственные земли будут переданы аграриям региона в пользование уже в 2024 году. Также министр подчеркнула, что субсидии, выделяемые в рамках программы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2027 года», предоставляются органам местного самоуправления ежегодно.



Так, в этом году заявку на межевание и проведение кадастровых работ подают администрации Туринского, Талицкого, Тавдинского городских округов, Слободо-Туринского и Сладковского сельских поселений.



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед региональными аграриями задачу по обеспечению продовольственной безопасности — господдержка в 2023 году на реализацию поставленных задач составила более 5 млрд руб., а общая региональная посевная площадь — 500 тыс. га.