В бюджет Свердловской области на 2024 год заложили 5,5 млн рублей на ввод в оборот 9 тыс. га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. С 28 марта новым министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка ...31.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок выплаты субсидий на оформление 7,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил правила выплаты и ...15.12.2022 В Свердловской области определили порядок предоставления субсидий аграриям
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Свердловской области с 2023 года аграриям будут выделены государственные субсидии для ...02.12.2022 Аграрии Свердловской области получат более 61 млн рублей из федерального бюджета
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области сельскохозяйственным учреждениям из федерального бюджета ...05.03.2014 В 2014 году в Свердловской области будут проведены кадастровые работы в отношении 23 тыс. га земель сельхозназначения
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области принято ...