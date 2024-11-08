На Среднем Урале в 2025 году введут в оборот почти 10 тыс. га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2024. В Свердловской области будет дополнительно введено в оборот 5,6 га сельхозземель. Это ...02.11.2023 В бюджет Свердловской области на 2024 год заложили 5,5 млн рублей на ввод в оборот 9 тыс. га сельхозземель
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловская область введет в оборот 9 тыс. га сельхозземель. На эти цели в бюджете ...31.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок выплаты субсидий на оформление 7,5 тыс. га неиспользуемых сельхозземель
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил правила выплаты и ...05.03.2014 В 2014 году в Свердловской области будут проведены кадастровые работы в отношении 23 тыс. га земель сельхозназначения
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области принято ...13.02.2014 МУГИСО приобретет более 800 га земель сельхозназначения в Режевском районе
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2014. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области ...