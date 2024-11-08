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На Среднем Урале в 2025 году введут в оборот почти 10 тыс. га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. На Среднем Урале в 2025 году введут в оборот почти 10 тыс. га сельхозземель. На земельных участках площадью 4,1 тыс. га проведут межевание, а на территории 5,2 тыс. га невостребованных земель состоятся кадастровые работы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Уточняется, что первые 2,1 тыс. га земель будут вовлечены в сельхозоборот в Туринском муниципальном округе. На эти цели направлено порядка 1 млн руб.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова сообщила, что благодаря содействию губернатора Евгения Куйвашева федеральные средства на увеличение посевных площадей в области привлекаются ежегодно: в 2025 году на эти цели будет направлено 8,7 млн руб.

«После проведения межевания и кадастровых работ на невостребованных землях администрации муниципалитетов региона передадут их в пользование сельхозтоваропроизводителям», — пояснила А. Кузнецова.

Дополним, в Свердловской области есть много неразграниченных земель без планово-картографической основы и определенных границ, что затрудняет оформление прав на них. Чтобы получить субсидии на введение земель в сельхозоборот, муниципалитеты направляют заявки через министерство агропромышленного комплекса Свердловской области в Минсельхоз России.

Заявки рассматриваются на конкурсной основе в рамках программы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах АПК и потребительского рынка Свердловской области.
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