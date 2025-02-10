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Вчера, 15:05

В Свердловской области в оборот вернут почти 10 тыс га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025.В Свердловской области к концу нынешнего года в оборот вернут почти 10 тыс га сельхозземель. Соответствующее соглашение подписано между Минсельхозом России и правительством региона, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Проекты межевания будут подготовлены для 4,1 тыс. га земель, а кадастровые работы проведут на 5,2 тыс. га. Федеральное финансирование получат 13 муниципалитетов. Новые площади поступят в разработку аграриям уже в следующем году.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, возвращение сельхозземель в оборот позволит увеличить площади ярового сева и кормовых культур в рамках задач нацпроекта «Продовольственная безопасность».
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