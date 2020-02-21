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Предприниматель из Алапаевска оштрафован на 30 тыс. рублей за незаконную выдачу кредитов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Алапаевская городская прокуратура пресекла незаконную деятельность владельца магазина и «комиссионки», выдававшего своим клиентам кредиты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что мужчина под видом комиссионной реализации б/у товаров нелегально выдавал гражданам краткосрочные кредиты под залог электроники, бытовой техники, мобильных телефонов. Подобная деятельность разрешена только кредитным организациям (банкам) и некредитным финансовым структурам — ломбардам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам.

В итоге местная прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». Предприниматель оштрафован на 30 тыс. руб. Незаконная кредитная деятельность пресечена.

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