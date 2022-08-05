В Свердловской области увеличат штрафы за самовольное нанесение граффити

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области увеличат штрафы за самовольное нанесение рисунков на здания и сооружения. Соответствующий проект поправок в региональный закон об административных правонарушениях будет рассмотрен местным Законодательным собранием.
Предполагается, что максимальный штраф по данной статье вырастет с 3 тыс. до 5 тыс. руб. Авторы нововведения объясняют свое решение тем, что удаление граффити влечет за собой значительные расходы для собственников. Вдобавок старый административный штраф был принят в редакции от 2005 года.
Добавим, что вопрос борьбы с граффити неоднократно поднимался и властями Екатеринбурга. В том числе глава города Алексей Орлов на «Совете неравнодушных» неоднократно затрагивал эту тему и представил программу противодействия вандалам.
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