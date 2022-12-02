УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:23

В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 единиц спецтехники. Около 8 см снега выпало в западной, центральной, южной и восточной частях региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

С целью обработки дорожного полотна применили 12 тыс. т противогололедных материалов и 210 т песка.

Сегодня днем коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме. Для очистки дорог от снежного покрова вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц прочей техники. Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.12.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 412 рабочих и 209 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В ночь с 1 на 2 декабря власти Екатеринбурга привлекли к уборке города от снега 75 ...

28.11.2022 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 рабочих и 149 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В прошедшие выходные власти Екатеринбурга привлекли к уборке города от снега 902 ...

25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...

26.11.2018 В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...

09.11.2016 За сутки в Свердловской области выпало в среднем 15 см снега

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. За прошедшие сутки на территории Свердловской области выпало в среднем 15 см осадков. ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (97)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18