В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 единиц спецтехники. Около 8 см снега выпало в западной, центральной, южной и восточной частях региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
С целью обработки дорожного полотна применили 12 тыс. т противогололедных материалов и 210 т песка.
Сегодня днем коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме. Для очистки дорог от снежного покрова вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц прочей техники. Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости.
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