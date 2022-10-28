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В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылся зал Green Fitness

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылся зал Green Fitness. Об этом сообщается в Telegram-канале торгового центра.

На обширных площадях расположились несколько залов для групповых тренировок, cycle-студия, кардио с кинотеатром и зона krossfit. Кроме того, в Relax зоне здесь имеется обычная и арома-сауна с панорамным окном с видом на зал, а также массажные кабинеты.

Стоимость годового абонемента на безлимитное посещение зала начинается от 29 тыс. руб. Зал расположен на втором уровне ТЦ, возле кофейни Coffee Makers.

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