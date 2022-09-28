За полгода жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 6 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 05.12.2022. В марте-сентябре банки одобрили 17 тыс. заявок от жителей Челябинской области о реструктуризации кредитов почти на 6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



Этот показатель в том числе затрагивает кредитные каникулы для клиентов, у которых сократился доход из-за введенных в отношении России санкций. С марта по сентябрь правом на них воспользовались более 2 тыс. жителей Южного Урала. Для них реструктурировали займы на сумму около 1 млрд руб.



«Также кредиторы шли навстречу клиентам, ситуация которых не подпадала под требования закона о кредитных каникулах, и изменяли условия договоров по собственным программам. Такой возможностью воспользовались 15 тыс. южноуральцев, они реструктурировали кредиты на общую сумму 5 млрд руб.», —говорится в сообщении.



Большинство заявлений об изменении условий кредита пришлось на потребительские кредиты, задолженности по кредитным картам и ипотеку. Реже всего отсрочки требовались для автокредитов.