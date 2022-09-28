УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:24

За полгода жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 6 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 05.12.2022. В марте-сентябре банки одобрили 17 тыс. заявок от жителей Челябинской области о реструктуризации кредитов почти на 6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Этот показатель в том числе затрагивает кредитные каникулы для клиентов, у которых сократился доход из-за введенных в отношении России санкций. С марта по сентябрь правом на них воспользовались более 2 тыс. жителей Южного Урала. Для них реструктурировали займы на сумму около 1 млрд руб.

«Также кредиторы шли навстречу клиентам, ситуация которых не подпадала под требования закона о кредитных каникулах, и изменяли условия договоров по собственным программам. Такой возможностью воспользовались 15 тыс. южноуральцев, они реструктурировали кредиты на общую сумму 5 млрд руб.», —говорится в сообщении.

Большинство заявлений об изменении условий кредита пришлось на потребительские кредиты, задолженности по кредитным картам и ипотеку. Реже всего отсрочки требовались для автокредитов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.09.2022 В Челябинской области предприниматели реструктурировали кредиты на 17,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.09.2022. В период с марта по август 2022 года банки одобрили 1,8 тыс. заявок от малых и средних ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...

23.10.2020 Банки Свердловской области реструктурировали кредиты населения на общую сумму 18 млрд рублей

Банки Свердловской области продолжают реструктурировать кредиты населения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В ...

23.10.2020 Банки Свердловской области реструктурировали кредиты населения на общую сумму 18 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2020. Банки Свердловской области продолжают реструктурировать кредиты населения в связи с ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (97)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18