За полгода жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 6 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 05.12.2022. В марте-сентябре банки одобрили 17 тыс. заявок от жителей Челябинской области о реструктуризации кредитов почти на 6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
Этот показатель в том числе затрагивает кредитные каникулы для клиентов, у которых сократился доход из-за введенных в отношении России санкций. С марта по сентябрь правом на них воспользовались более 2 тыс. жителей Южного Урала. Для них реструктурировали займы на сумму около 1 млрд руб.
«Также кредиторы шли навстречу клиентам, ситуация которых не подпадала под требования закона о кредитных каникулах, и изменяли условия договоров по собственным программам. Такой возможностью воспользовались 15 тыс. южноуральцев, они реструктурировали кредиты на общую сумму 5 млрд руб.», —говорится в сообщении.
Большинство заявлений об изменении условий кредита пришлось на потребительские кредиты, задолженности по кредитным картам и ипотеку. Реже всего отсрочки требовались для автокредитов.
УрБК, Челябинск, 28.09.2022. В период с марта по август 2022 года банки одобрили 1,8 тыс. заявок от малых и средних ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...23.10.2020 Банки Свердловской области реструктурировали кредиты населения на общую сумму 18 млрд рублей
Банки Свердловской области продолжают реструктурировать кредиты населения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В ...23.10.2020 Банки Свердловской области реструктурировали кредиты населения на общую сумму 18 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2020. Банки Свердловской области продолжают реструктурировать кредиты населения в связи с ...