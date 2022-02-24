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Вчера, 19:32

Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 62,70 коп., до 61,77 руб., евро — на 1,15 руб., до 64,98 руб.

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