На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 412 рабочих и 209 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В ночь с 1 на 2 декабря власти Екатеринбурга привлекли к уборке города от снега 75 рабочих и 274 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.



На полигоны было вывезено более 7 тыс. 883 т снега. С целью обработки дорожного полотна применили 12 тыс. т противогололедных материалов и 36 т фракционного песка.



Ожидается, что днем 2 декабря коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме. Так, на улицы города выйдут 412 рабочих и 209 единиц спецтехники, в том числе 28 КДМ, 49 тракторов, семь снегоуборщиков и 68 самосвалов.