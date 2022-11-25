Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще почти 2 млрд руб. Ирбитскому и Михайловскому муниципальным образованиям, Тавдинскому и Туринскому городским округам выделят 1,9 млрд руб. Эти средства пойдут на подведение сетей газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах, сообщает департамент информационной политики региона.



Еще 95 млн руб. предназначены для догазификации Староуткинска, Пышминского, Невьянского, Бисертского городских округов и городского поселения Атиг.



«За год в регионе в рамках социальной газификации было построено более 220 километров внутрипоселковых газовых сетей, что создало техническую возможность для подключения почти девяти тысяч домов. За это время уральцы подали более 50 тысяч заявок на участие в программе социальной газификации. Скорость строительства газопроводов зависит от количества поданных от уральцев заявок», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По решению губернатора Евгения Куйвашева на Среднем Урале приняты меры поддержки населения в рамках программы социальной газификации. Например, действует закон о расширении категорий граждан, которым компенсируется часть затрат на подключение к сетям газоснабжения — до 70 тыс. руб. Нововведение касается сельских врачей и учителей.