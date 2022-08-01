Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги на территории Кировской области. Для этого они установили новые стеклянные изоляторы на системообразующей линии электропередачи 220 кВ «Фаленки — Бумкомбинат» протяженностью 96 км, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетической компании.
Всего энергетики смонтировали на ЛЭП более 3 тыс. стеклянных изоляторов, которые отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температур и загрязнениям, обладают большой изолирующей способностью и механической прочностью. Кроме того, дефекты стеклянной изоляции можно выявлять при осмотрах без применения сложных диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену и избежать внештатных ситуаций.
Кроме того, в 2022 году в Кировской области энергетики заменили изоляторы на линии 220 кВ «Вятка — Мураши», расположенной в северном энергорайоне Кировской энергосистемы. Данная ЛЭП участвует в перетоке электроэнергии в Республику Татарстан.
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