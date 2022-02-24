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Сегодня, 09:23

Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 77 коп.

УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 26,76 коп., до 61,14 руб., евро — на 77,75 коп., до 63,82 руб.

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