EilerFX отзывы: прозрачные инвестиции от брокера

EilerFX – брокер Форекс, предлагающий трейдинг не только валютами, но и другими активами через механику CFD-контрактов. Зарегистрировав здесь личный кабинет, трейдеры и инвесторы выходят на товарно-сырьевой, криптовалютный, фондовый и валютный рынок. И в интернете легко найдется множество благодарственных отзывов об EilerFX. Они демонстрируют, что клиенты высоко оценивают компанию. И крайне довольны сотрудничеством с ней. А потому часто можно встретить, как этого брокера советуют для работы начинающим и опытным спекулянтам.







Подобное положение дел вызывает интерес к EilerFX. И любопытно рассмотреть, насколько прозрачными выступают механизмы его функционирования. Ведь только после того, как убедишься в надежности и порядочности компании, можно уверенно рекомендовать ее для взаимовыгодного сотрудничества.



Отзывы об EilerFX: что расскажут комментарии пользователей?



Рассматриваемая брокерская организация не применяет приемы агрессивного маркетинга. Так что встретить яркие баннеры контекстной и таргетированной рекламы не удастся. Но это не мешает клиентской базе расти. Тому сильно способствуют отзывы об EilerFX, создающие эффект сарафанного радио. Найти их можно в соцсетях (ОК и ВК), в блогах Blogspot, под обзорами на Rusvest (https://rusvest.ru/otzyvy/brokers/eilerfx-otzyvy-kak-zaregistrirovatsya-i-zarabotat/).



Рассматривая комментарии, хочется в первую очередь понять, присутствуют ли тут задержки со снятием средств. Поскольку связываться с молодыми компаниями, где возникают проблемы с выводом средств, точно не стоит. И, почитав немного отзывы об EilerFX на различных форумах и сайтах, на этот счет можно быть спокойными. Здесь вывод средств работает исправно. Пользовательское соглашение содержит информацию о том, что максимальный срок обработки заявок на снятие составляет три дня.



Изучая сообщения, поднимающие финансовые вопросы, без труда находятся и другие полезные сведения. Например, в EilerFX не удерживают комиссию за обработку транзакций. А выбор платежных направлений для пополнения и вывода приятно удивляет:



- криптовалюты (XRP, USDT, BTC);

- Visa/MasterCard/MIR;

- Skrill/Neteller;

- WebMoney;

- PayPal.



Плюс для удобства пользователей были подключены агрегаторы платежей, один из которых Free-Kassa. И там предлагается огромный ассортимент разнообразных электронно-платежных систем.



И как свидетельствуют найденные отзывы об EilerFX, брокер тщательно следит за репутацией. Поэтому выполнение денежных обязательств происходит четко. Даже малейших нареканий на работу финансового отдела найти не удалось.



Трейдинг на EilerFX



До того как приступать к инвестициям и трейдингу, нужно уделить некоторое время изучению условий. И посмотреть, как происходит формирование цен, исполнение сделок и т. д. Для начала отметим, что в EilerFX сквозная обработка ордеров. То есть сам брокер их не сводит. А лишь обеспечивает торговым приказам клиентов прямой путь в пулы ликвидности. Их наполняют крупнейшие участники финансовых рынков – банки, фонды, коммерческие корпорации и т. п.







Наполняя пулы своими лимитными ордерами, поставщики ликвидности конкурируют друг с другом. Чтобы скорее сработала заявка, им приходится выставлять лимитки ближе к спреду. И из-за этого в EilerFX спреды часто очень узкие или вовсе отсутствуют.



При работе с EilerFX нет ограничений по приемам получения прибыли. Поэтому отдельные категории спекулянтов, стремящиеся заниматься скальпированием, торговлей на новостях, арбитражем и тому подобным, могут чувствовать себя свободно. Никто им палки в колеса ставить не будет. А опытным спекулянтам наверняка известно, что далеко не у каждого брокера им подарят такой комфорт.



Росту прибылей помогает использование кредитного плеча. Но его величина находится в прямой зависимости от выбора активов:



- Форекс до 1:100, а по индивидуальной договоренности и 1:1000;

- товарные рынки – 1:25;

- индексы – 1:25;

- ценные бумаги (акции, ETF) – 1:20;

- криптовалюты – 1:1-1:10.



Процесс создания аккаунта и виды счетов



Просматривая отзывы об EilerFX, жалоб на сложную или долгую регистрацию мы не обнаружили. Из этого делаем вывод – создать личный кабинет не составляет никакого труда. Чтобы не быть голословными, мы проверили этот момент тоже. И у нас создание личного кабинета (ЛК) заняло меньше минуты. Дальше уже система предлагает пополнить баланс и приступать к зарабатыванию денег.



Важно знать: новичкам доступен демо-счет. И не стоит игнорировать эту возможность в безопасных условиях проверить свою стратегию и навыки анализа рынка. Но засиживаться на демо не стоит. Поскольку на тренировочном аккаунте нет волнения за судьбу сделки, которое заставляет трейдеров порой принимать странные решения.



Для работы предлагается три вида аккаунтов:



1. «Начало» – от $250.

2. «Стандарт» – от $5000.

3. «Профессионал» – от $15 000.



Принципиальное различие между видами аккаунтов заключается в величине спредов. Владельцы крупных депозитов могут рассчитывать на низкие издержки. И поэтому максимум заработанной прибыли сохраняется на балансе инвестора. Так что мотивация разгонять депозит и работать с более крупными суммами присутствует. Но и на начальном аккаунте созданы все необходимые условия для успешного старта. Здесь доступны все торговые активы, минимальный лот составляет от 0.01, поддержка со стороны брокера максимальная.



Обучение трейдингу от EilerFX



Отзывы об EilerFX демонстрируют, что брокер заботится о клиентах. Особенно это заметно в отношении новичков и тех, кто торгует активно, что легко объяснимо. Ведь рассматриваемая брокерская организация живет исключительно с комиссий и наценки на спред. Соответственно, ему нужны те, кто совершает сделки часто. И, напротив, точно неинтересны валютные спекулянты, сливающие депозит. Поэтому владельцев крупных счетов тут обхаживают, предоставляя разного рода поощрения. Ну а новичков стараются научить торговать, чтобы:



1. Не потерять их, т. к. без должной поддержки новички часто сливаются. А потом расстроенные уходят из трейдинга и больше не возвращаются.

2. Помочь им скорее разогнать баланс и работать с более солидными суммами. Поскольку здесь прямая связь – чем выше размер прибыли трейдера, тем выгоднее EilerFX.



Обучение реализовано следующим образом. Для самостоятельного развития доступна тематическая литература, статьи и видеоматериалы. Но, кроме того, присутствует возможность поработать с одним из экспертов компании сам на сам. Вот это уже интереснее, т. к. перенимать опыт от профи напрямую, значит существенно сократить себе процесс развития от новичка до живущего с рынка трейдера.







К тому же EilerFX предлагает каждому пользователю личного помощника. У него можно спрашивать что угодно. Просить о помощи, затребовать разъяснение отдельных рабочих аспектов и т. д. Менеджер всегда поделиться полезным советом, поможет с выбором торговой стратегии, подключит бесплатные рекомендации и т. д.



EilerFX: торговый терминал



EilerFX предлагает заключать сделки через адаптированную под себя версию торговой платформы UTIP. И это разумный ход. Поскольку не пришлось ничего создавать с нуля. И UTIP прекрасно себя зарекомендовал. У этого терминала множество международных наград. И масса трейдеров очень хорошо о нем отзываются. К тому же UTIP доступен для любых устройств:



1. Веб-терминал. Позволяет мгновенно получить доступ к настроенным в соответствии со своими предпочтениями графикам. Так что достаточно иметь под рукой гаджет с подключенным интернетом и одним из браузеров (Safari, Chrome, Firefox), чтобы легко проконтролировать ситуацию, сделать анализ, открыть/закрыть позицию и т. д.

2. Десктоп-версия. Есть софт под Windows и macOS. Этот вариант радует повышенной функциональностью, производительностью и удобством.

3. Мобильное приложение. Разработаны версии под Android и iOS. С таким приложением максимально комфортно тем, кто привык много двигаться. И ему важно контролировать ситуацию буквально на ходу.



Отзывы об EilerFX, где затрагивается обсуждение терминала, никакого недовольства не демонстрируют. Напротив, несложно заметить по отдельным комментариям, что пользователей устраивает:



- лаконичность интерфейса, не перегруженного кучей разнообразных кнопок и функций;

- большой набор технических инструментов, позволяющих легко разметить график;

- стабильность и скорость работы даже в условиях повышенной волатильности.



Заключение



Изучив внимательно и отзывы об EilerFX, и официальный сайт, видим, что брокер работает максимально прозрачно. Деньги пользователей хранятся на сегрегированных банковских счетах, сделки исполняются крупными поставщиками ликвидности, прибыль компании формируется из комиссий и спредов. Так что еще до начала взаимодействия клиент точно понимает, как все устроено, и на что ему рассчитывать. Это действительно подкупает. Поскольку такая открытость – это залог длительных и взаимовыгодных отношений.