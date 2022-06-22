Портфель кредитов МСП в Свердловской области за год вырос на 32%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В сентябре этого года малые и средние предприятия (МСП) Свердловской области оформили кредиты на 34 млрд руб. Это на 9% больше, чем месяцем ранее.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, за девять месяцев текущего года предприниматели получили в банках кредиты на 264 млрд руб. Из них 5% пришлось на льготные кредиты. При этом больше половины этих средств — 7,6 млрд руб. — субъекты МСП направили на реструктуризацию задолженности.



В целом портфель кредитов МСП на 1 октября 2022 года составил 225 млрд руб., что на 32% больше показателя прошлого года.