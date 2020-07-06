УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:05

Жительницу Нижнего Тагила будут судить за фиктивную постановку 12 мигрантов на учет

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы города, которой вменяется статья 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по май 2022 года обвиняемая прописала в своей однокомнатной квартире в Дзержинском районе Нижнего Тагила 12 мигрантов. Поскольку иностранные граждане были ее знакомыми, то попросили зарегистрировать их в квартире за помощь «по хозяйству», а не с целью проживания. Подсудимая согласилась содействовать, хотя при этом уже сдавала жилплощадь другой семье.

Впоследствии обвиняемая неоднократно через ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляла о прибытии иностранных граждан по месту пребывания с целью их регистрации, а в последующем — о продлении данной регистрации.

Уголовное дело было передано для рассмотрения в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. На данный момент все мигранты сняты с учета в указанной квартире.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.07.2020 Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за фиктивную регистрацию в квартире 541 иностранца

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. Жительница Екатеринбурга обвиняется в фиктивной постановке на регистрационный учет 541 ...

03.12.2019 Жителей Нижнего Тагила обвиняют в фиктивной постановке на учет более 15 тыс. мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по ...

17.12.2018 Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов. Об ...

17.04.2015 Жительница Богдановича оштрафована за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург. 17.04.2015. Жительница Богдановича оштрафована на 120 тыс. руб. за фиктивную постановку на учет ...

22.01.2015 Житель Нижнего Тагила приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2015. Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Декабрь 2022 (35)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18