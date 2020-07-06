Жительницу Нижнего Тагила будут судить за фиктивную постановку 12 мигрантов на учет

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы города, которой вменяется статья 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в период с ноября 2021 года по май 2022 года обвиняемая прописала в своей однокомнатной квартире в Дзержинском районе Нижнего Тагила 12 мигрантов. Поскольку иностранные граждане были ее знакомыми, то попросили зарегистрировать их в квартире за помощь «по хозяйству», а не с целью проживания. Подсудимая согласилась содействовать, хотя при этом уже сдавала жилплощадь другой семье.
Впоследствии обвиняемая неоднократно через ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляла о прибытии иностранных граждан по месту пребывания с целью их регистрации, а в последующем — о продлении данной регистрации.
Уголовное дело было передано для рассмотрения в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. На данный момент все мигранты сняты с учета в указанной квартире.
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