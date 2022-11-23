«Уральские авиалинии» увеличили до двух раз в неделю число рейсов в столицу Лаоса — Вьентьян

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с ООО «РУСАЗИЯ» увеличила частоту рейсов в столицу Лаоса до двух раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



С 20 декабря 2022 года откроется новый маршрут Владивосток — Вьентьян и обратно. Так, помимо субботних рейсов U6-7165/7166, появятся вылеты во вторник.



«Когда мы открывали рейс во Вьентьян, то предполагали, что будет хороший пассажиропоток, и на перспективу планировали увеличить частоту. И вот сейчас видим растущий спрос, направление очень интересное. Поэтому с радостью поставили еще один борт в неделю», — отметил исполнительный директор компании ООО «РУСАЗИЯ» Роман Вирич.



Открытие нового авиарейса даст возможность жителям Владивостока добраться до центра Лаоса без пересадок. Также из аэропорта Вьентьяна россияне могут совершить стыковку, чтобы отправиться в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и другие страны Юго-Восточной Азии. Для граждан страны на протяжении 30 дней действует безвизовое посещение.



Приобрести билеты можно в туристических фирмах, у консолидатора авиарейсов компании ООО «РУСАЗИЯ» и по телефону 8-423-201-8088.