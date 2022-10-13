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В Банке России предложили постепенно отменять послабления для банков

УрБК, Москва, 01.12.2022. В Банке России предложили начать постепенно убирать регуляторные послабления для банков. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

«При этом та дискуссия, которую мы провели с банковским сообществом и иными профессиональными участниками финансового рынка, показала, что данный выход должен осуществляться плавно. Мы должны учитывать то фактическое состояние дел, с которыми сегодня сталкиваются кредитные организации и иные участники финансового рынка», — цитирует его «Прайм».

Добавим, что регулятор ранее объявил о намерении с начала 2023 года отменить ряд мер поддержки для банков. Те из них, в которых остается необходимость, будут продлены и частично модифицированы. Например, продлят регуляторные послабления банкам в части формирования резервов на возможные потери по кредитам.

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