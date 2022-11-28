Новостройки просят льготы

В Екатеринбурге платеж по льготной ипотеке в среднем составляет 34% от дохода семьи. Если ее отменить, то этот показатель вырастет до 45%. В среднем по льготной ипотеке екатеринбургская семья отдает около 38 тыс. руб., но в случае отмены программы эта сумма вырастет до 50 тыс. руб. Помимо этого, у граждан после выплаты льготной ипотеки сверх прожиточного минимума остается 29 тыс. руб. При ее отмене показатель снизится до 16,6 тыс. руб. Об этом говорится в совместном исследовании «Циан» и hh.ru.



Добавим, что покупка жилья в новостройке обычно подразумевает ожидание ключей. Поэтому при отсутствии еще какого-то жилья до новоселья придется его арендовать. Многие семьи не смогут себе позволить одновременно арендовать квартиру и платить первые взносы за новое жилье. Если помимо выплат по ипотеке приходится тратиться на аренду квартиры, то после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи в Екатеринбурге остается в среднем 6 тыс. руб. После отмены льготной ипотеки семье будет не хватать 6,4 тыс. руб. для покрытия всех этих расходов.



Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков отметил, что эти расчеты являются условными и предполагают, что в случае отмены льготной ипотеки состав покупателей сохранится, и они будут приобретать квартиры по тем же ценам. Такой подход, по его мнению, «имеет смысл просто для сопоставления разных регионов».



«Но по факту все будет гораздо сложнее. Отмена льготной ипотеки не просто приведет к изменениям с точки зрения затрат, бюджетов. Она скорректирует категорию покупателей. На рынке останутся лишь те, для кого новые платежи будут комфортными. А для них с точки зрения семейного бюджета корректировка может быть совсем не такой», — подытожил М. Хорьков.



Уточним, что в настоящее время в стране действует ряд федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья: ипотека на новостройки под 7% годовых, семейная ипотека под 6% (продлена до середины 2024 года), сельская ипотека под 3% (бессрочная), дальневосточная ипотека под 2% (до 2025 года), ипотека для IT-специалистов под 5%.



Однако Минфин исходит из того, что программа выдачи льготной ипотеки на новостройки под 7% может завершиться 31 декабря. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.



«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — утверждал он.



Также замминистра сказал, что в ведомстве не видят необходимости в новых мерах поддержки первичного рынка жилья.



В то же время в Минстрое выступили за продление программы льготной ипотеки. Например, замглавы ведомства Никита Стасишин объяснял ее необходимость тем, что целесообразно обеспечить наполнение эскроу-счетов, чтобы в дальнейшем получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство нового жилья. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить баланс спроса и предложения.



«Сейчас есть большой задел в разрешениях на строительство, за последние два года застройщики купили большое количество земельных участков. Имеющееся предложение нужно обеспечивать спросом», — считает Н. Стасишин.



Вдобавок он отметил, что в стране необходимо сохранить темпы жилищного строительства. Только так можно быть уверенными, что строящиеся объекты будут сданы в назначенный срок.



Схожей позиции придерживается гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. Он считает, что закрытие дополнительных мер поддержки негативно скажется на покупательских настроениях, финансировании отрасли и впоследствии приведет к сокращению вывода новых проектов.



«Льготная ипотека всегда поддерживала население и отрасль в сложные времена турбулентности. Именно сейчас необходимо не сокращение, а расширение поддерживающих программ. Экспертное сообщество строительного рынка видит потенциал роста льготной ипотеки в 1,5 раза», — прокомментировал гендиректор.



М. Хорьков отмечает, что льготная ипотека уже повлияла на рост цен, и ее отмена в краткосрочной перспективе их не «откатит».



«С точки зрения покупателя — ему чем дешевле кредит, тем лучше. Но, с другой стороны, ему и лучше, если цена на квартиру будет ниже. Доступная ипотека была одним из факторов роста цен. Цены назад быстро не откатятся. Просто так устроен рынок жилья, что здесь быстрых перемен не бывает. А вот ставки по кредитам могут измениться достаточно быстро. Поэтому для покупателей с какими-то кратко- или среднесрочными целями рост ставок — это негатив. Для продавцов — то же самое», — считает эксперт.



«Для того, чтобы выплачивать ипотеку без господдержки, необходимо будет вносить больший первый взнос, что сложно, учитывая прогнозный уровень инфляции в 2022 году на уровне 13,2%, а реальный отмеченный рост предлагаемых зарплат за год — на 6%. При условии пролонгации субсидирования и в 2023 году, уже не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки. А в случае отказа от субсидирования интерес к кредитованию на «первичке» существенно снизится, поскольку выплата половины семейного дохода на погашение ипотеки считается уже предельным показателем», — прогнозирует директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.



В итоге складывается ситуация, что в краткосрочной перспективе от отмены льготной ипотеки проиграют покупатели и продавцы. Первые лишатся доступных кредитов, а у вторых из-за этого станет меньше потенциальных клиентов. Добавим к этому то, что сейчас и так покупательная способность населения в лучшем случае не растет. Отказ от льготной ипотеки может привести как к перекосу в сторону вторичного жилья, так и уменьшению продаж на всем рынке. Вдобавок остается открытым вопрос, как быть с ценами.