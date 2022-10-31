Декабрьские изменения

В декабре 2022 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Преждевременная индексация



С 1 декабря в России будут проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Рост цен составит до 9%. Окончательное решение должны принять региональные власти.



Индексация коснется холодной и горячей воды, газа, отопления, электричества, вывоза мусора.



Изначально новое повышение тарифов должно было произойти 1 июля 2023 года. В Минэкономразвития РФ причиной переноса назвали необходимость обеспечения бесперебойной работы сферы ЖКХ в стране, развития инфраструктуры и сохранения качества услуг для населения. Следующий этап индексации предполагается провести в обычный срок — 1 июля 2024 года.



Вместо полиса — штрихкод



С 1 декабря полис ОМС можно будет перевести из бумажного в цифровой формат. Документ будет представлен в виде штрихкода, и хранить его можно будет, например, в смартфоне.



У гражданина будет возможность как оставить документ в бумажном формате, так и сделать в новом виде. В последнем случае при посещении врача будет достаточно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.



Госорганы — в соцсети



С 1 декабря государственные органы будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях. Нововведение коснется также подведомственных организаций и местной власти.



Минцифры РФ поручено создать специальную систему на основе портала Госуслуг, которая позволит государственным органам и организациям управлять своими аккаунтами. В том числе — информировать граждан о своей работе. Также предполагается, что через эти страницы граждане смогут задавать вопросы.



Авторы инициативы рассчитывают, что новые формы связи сделают госорганы более открытыми, а граждане смогут получать информацию в более понятной и доступной форме.



Отчетность от операторов



С 1 декабря операторов связи обяжут каждый год направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. Там потребуется указать информацию об используемых средствах связи и оказанных услугах.



Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.



Налоги онлайн



С 1 декабря граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Для этого потребуется электронная подпись.



Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.



Системное градостроение



С 1 декабря в России будет работать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. С ее помощью органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.



Помощь приставам



С 17 декабря Федеральная служба судебных приставов сможет в автоматическом режиме запрашивать данные у налоговых и других органов, чтобы определить имущественное положение должника.



Предполагается, что это поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.



Право на ошибку



С 16 декабря малому и среднему бизнесу предоставят послабления при получении поддержки. Если организация при получении помощи от государства допустила незначительные нарушения, то снова рассчитывать на господдержку она сможет через год, а не через три, как это было раньше.



Например, это возможно, если были допущены технические ошибки в отчетности. Если же речь шла о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, то прежний срок ограничений сохраняется.



Юридический отчет



С 26 декабря организации, входящие в систему бесплатной юридической помощи, включая «юридические клиники» при вузах, будут обязаны отчитываться о своей деятельности перед Минюстом РФ.



Ведомство проверяет порядок оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения государственными юридическими бюро, адвокатскими палатами. В итоге министерство составляет доклады о реализации госполитики в этой сфере. Однако авторы документа отмечают, что участники системы бесплатной юридической помощи не всегда направляют нужную министерству информацию. Теперь же они будут обязаны это делать.



Также документ расширил перечень субъектов негосударственной системы бесплатной юридической помощи, подлежащих мониторингу.