Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву представили новые проекты СвЖД

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Свердловская железная дорога (СвЖД) представила свои новые крупные проекты — рельсовые автобусы «Орлан» и ретропоезда «Уральский экспресс». На презентации присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Орланы» будут двигаться от станции «Екатеринбург-Пассажирский» до Музейного комплекса УГМК и обратно. Время в движении составит примерно 30 минут. Отправление — пять раз в день ежедневно.







«В сентябре мы запустили единственный в России межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма. А сейчас отправляем в путь первый рельсовый автобус, который свяжет эти города. Реализация таких проектов придает дополнительный импульс развитию территорий, повышает мобильность населения, делает жизнь в уральских городах удобнее и привлекательнее», — прокомментировал Е. Куйвашев.



В «Орланах» предусмотрены климатические установки с системой очистки и обеззараживания воздуха, мягкие сидения и широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационное табло и инфраструктура для маломобильных людей.







Второй проект относится к туристической сфере — «Уральский экспресс». Ретропоезд будет двигаться по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма. В ходе него пассажиры смогут познакомиться с Музеем истории, науки и техники СвЖД в Екатеринбурге, посмотреть новую станцию в Шувакише, где воссоздан типичный вокзал начала XX века, и приехать в Музейный комплекс УГМК.



«Уральский экспресс» включает шесть вагонов, в том числе вагон-ресторан и вагон-буфет. Время в пути составит 1 час 25 минут. В это время пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом, сфотографироваться в фотокупе, ознакомиться с блюдами уральской кухни.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области