Здание банка «Нейва» в Екатеринбурге выставили на торги за 275,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Здание ликвидированного банка «Нейва» в Екатеринбурге (ул.Чапаева, 3) в третий раз выставили на продажу. Новая цена лота — 275,4 млн руб. Торги будут идти до 13 января, сообщается на сайте «Торги-ру».
Здание бывшего банка имеет семь этажей и площадь 3 тыс. 759 кв. м. Оно включает в себя 15 офисных помещений. Вместе с ними продаются подземная автостоянка, блочная комплектная трансформаторная подстанция-2БКТП-4558, земельный участок площадью 665 кв. м., доля в праве собственности на земельный участок площадью 2 тыс. 188 кв. м., движимое имущество и неотделимые улучшения.
Здание пытались продать еще в 2020 году, когда банк работал. Сначала его выставили за 413 млн руб., а позже снизили стоимость до 360 млн руб. В июне 2022 года вновь была попытка продать сначала за 306 млн, потом за 275,4 млн руб. Тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
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