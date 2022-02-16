Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2022 года. Курс долл. США снизился на 19,39 коп., до 60,88 руб., евро — на 33,78 коп., до 63,05 руб.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...02.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2022 года. Курс долл. ...31.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2022 года. Курс долл. ...28.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,8 руб.
УрБК, Москва, 28.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2022 года. Курс долл. ...