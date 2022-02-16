Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2022 года. Курс долл. США снизился на 19,39 коп., до 60,88 руб., евро — на 33,78 коп., до 63,05 руб.