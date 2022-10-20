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Торговая сеть «Монетка» заплатила штраф за продажу имбиря в период пандемии с нарушением закона о конкуренции

УрБК, Челябинск, 01.12.2022. ТС «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»), исполняя решение суда, выплатила в федеральный бюджет штраф в размере 100 тыс. руб., который был назначен за продажу имбиря в период пандемии с нарушением закона о конкуренции, сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Напомним, что решение о наложении штрафа было вынесено южноуральским УФАС России. Позицию антимонопольного ведомства поддержали Арбитражный суд Челябинской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

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