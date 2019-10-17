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ЦБ отмечает рост числа жалоб клиентов МФО на навязывание дополнительных услуг

УрБК, Москва, 30.11.2022. Центробанк призвал МФО отказаться от практики навязывания дополнительных услуг заемщикам. О росте количества подобных жалоб на XXI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заявил руководитель службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«Если посмотреть на структуру того, на что жалуются люди, то в МФО я в первую очередь бы выделил, жалобы на навязывание допуслуг. Плохая практика, хочу всех призвать к тому, чтобы навязываний не было», — цитирует обращение Михаила Мамуты к участникам микрофинансового рынка «Прайм».

Спикер также напомнил, что подобная практика имела широкое распространение в банковском секторе, однако сейчас количество случаев навязывания услуг в крупных кредитных учреждениях сократилось благодаря работе ЦБ РФ.

Михаил Мамута при этом отметил, что общее количество жалоб на действия МФО за 10 месяцев текущего года снизилось на 10%.

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