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В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Так, с 1 декабря в городе появится автобус № 01, который будет курсировать по маршруту «Метро Ботаническая — Аэропорт Кольцово — Ст. Кольцово».

Также с начала декабря в Екатеринбурге будет изменена схема нумерации шести троллейбусов. Маршрут № 7 «Посадская — Академическая» изменится на № 37, № 8 «Коммунистическая — Площадь 1-ой Пятилетки — Коммунистическая» — на № 38, № 10 «Ильича — Площадь 1-ой Пятилетки — Ильича» — на № 30, № 12 «Коммунистическая — Академическая» — на № 32, № 15 «Ботаническая — Крауля» — на № 35, № 17 «Коммунистическая — Калининская» — на № 29.

ЕМУП «Гортранс» напоминает жителям города, что изменение нумерации не предполагает изменения в маршруте движения.

Кроме того, в связи с проведением в Екатеринбурге 3 декабря массового физкультурного мероприятия «VII Зимний полумарафон «УГМК. Европа-Азия» и закрытием движения всех видов транспорта по улицам, по которым проходит маршрут мероприятия, изменится схема движения автобуса 57а «ДМБ 9 — Школа Созвездие». 3 декабря 2022 года с 08.00 до 13.00 автобус будет проезжать в обоих направления по ул. 8 Марта — пр. Ленина — ул. Карла Либкнехта — ул. Свердлова — ул. Стрелочников и далее по маршруту.

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