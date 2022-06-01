В Екатеринбурге при подготовке к отопительному сезону отремонтировали 110 источников теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин выступил перед профильной комиссией гордумы с докладом об итогах подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По информации спикера, в плановом режиме прошли работы на 110 источниках теплоснабжения, 489 центральных тепловых пунктах, 365 насосных станциях холодного водоснабжения, 113 насосных станциях водоотведения, 85 газорегуляторных пунктах, 3 тыс. 238 трансформаторных подстанциях.
Кроме того, к эксплуатации подготовили более 3,5 тыс. км теплосетей, свыше 2 тыс. км водопроводных сетей, около 1,6 тыс. км канализационных сетей, 8 тыс. 574 км электрических сетей, а также 2 тыс. 510 км газопроводов.
В ходе межотопительного периода в централизованной зоне теплоснабжения прошли четыре серии гидравлических испытаний, где было обнаружено и устранено 72 повреждения на магистральных путях и 183 — на квартальных. Причем в этом году, как и в прошлом, испытания выполнялись без отключения горячего водоснабжения.
Всего было заменено более 68 км сетей теплоснабжения, около 27 км — водоснабжения, 13 км — водоотведения, 51,8 км — электроснабжения. По плану к зиме успешно подготовили 8 тыс. 306 объектов жилищного фонда, 1 тыс. 210 объектов социальной сферы.
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