Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о создании «Центра эффективных инвестиций»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о создании в городе «Центра эффективных инвестиций», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Новый орган будет обеспечивать единство принципов и инструментов муниципальной инвестиционной политики, свободный доступ компаний к услугам муниципалитета, развитие малого и среднего предпринимательства и конкуренции в городе. Кроме того, работа центра поможет ориентироваться на текущий и прогнозируемый спрос потребителей.
Для работы «Центра эффективных инвестиций» в структуре департамента экономики администрации города Екатеринбурга появится новое управление. Его сотрудники будут осуществлять мониторинг конкурентной среды в уральской столице и отслеживать уровень привлекательности города для бизнеса, а также займутся разработкой правовых актов по вопросам реализации инвестиционной политики.
В документе также говорится, что Екатеринбург продолжит развивать практику муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. Основной упор при этом будет сделан на строительство зданий общеобразовательных школ и реновацию застроенных территорий.
Кроме того, Екатеринбург продолжит принимать крупные международные события, которые помогут привлечь отечественные и зарубежные компании.
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