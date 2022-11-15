Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 ноября 2022 года. Курс долл. США вырос на 32 коп., до 61,07 руб., евро — на 9 коп., до 63,39 руб.
УрБК, Москва, 29.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2022 года. Курс долл. ...15.11.2022 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 61 коп.
УрБК, Москва, 15.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 ноября 2022 года. Курс долл. ...10.11.2022 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 42 коп.
УрБК, Москва, 10.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2022 года. Курс долл. ...17.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., курс евро — на 82 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2022 года. Курс долл. ...14.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., курс евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 14.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2022 года. Курс долл. ...