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Сегодня, 09:25

Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 ноября 2022 года. Курс долл. США вырос на 32 коп., до 61,07 руб., евро — на 9 коп., до 63,39 руб.

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