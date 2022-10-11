Телефонные мошенники выманили у жительницы Новоуральска 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Телефонные мошенники выманили у жительницы Новоуральска 1960 года рождения 200 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.
Женщина рассказала, что ей позвонил некто, представившийся сотрудником полиции, и рассказал, как неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит по поддельной нотариальной доверенности. Потом мошенник сказал, что с ней свяжется «сотрудник банка». Тот действительно позвонил и сообщил об «утечке» данных банка.
Якобы для спасения денег злоумышленник убедил потерпевшую взять кредит в банке и перевести средства на указанные им 14 счетов. В совокупности женщина оформила заем в 200 тыс. руб. со страховкой на такую же сумму, которую передала мошенникам. Те перестали выходить на связь, и потерпевшая обратилась в полицию.
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