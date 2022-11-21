Число безработных на Среднем Урале за четыре дня снизилось на 112 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. По состоянию на 29 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 886 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 25 ноября число безработных составляло 16 тыс. 998 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 112 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,8%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,45.
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